Алиев призвал глав ИВ к инициативности в вопросах развития регионов и к активной работе с населением

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что главы исполнительной власти районов Азербайджана должны подавать пример "беспощадной борьбы с коррупцией и взяточничеством".

"Вы знаете, что несколько бывших глав исполнительной власти привлечены к уголовной ответственности, некоторым вынесен приговор, дела некоторых из них находятся на рассмотрении в суде. Это говорит о том, что никто не может быть выше закона. При назначении всех глав ИВ, одним из моих указаний была беспощадная борьба с коррупцией и взяточничеством, и главы исполнительной власти должны подавать пример", - сказал Алиев в понедельник, принимая новоназначенных глав ИВ Масаллинского, Лерикского и Гёйгельского районов.

Глава государства также призвал новоназначенных глав ИВ к более активной работе с сельским населением. "К сожалению, некоторые (главы ИВ - ИФ) пошли по кривой дорожке и теперь расплачиваются за это. Это должно стать уроком для всех чиновников. Вы должны находиться в постоянном контакте с людьми, посещать все села, жить заботами сельского населения, узнавать о волнующих их проблемах и по возможности их решать. Есть вопросы, которыми должны заниматься госорганы, и тогда вы должны обращаться в госорганы - Администрацию президента, Кабмин, соответствующие госструктуры. Если проблемы всех сел будут решены, то модно будет сказать, что в стране не останется серьезных проблем, волнующих население", - подчеркнул Алиев.

Президент заявил, что главы ИВ должны проявлять инициативу в вопросе развития подведомственных им районов, уделяя особое внимание развитию туризма.

"Вы должны проявлять сами инициативу в вопросе развития районов и привлекать в свои районы местных и иностранных предпринимателей. Тем более, что туристический потенциал Гёйгёльского, Масаллинского и Лерикского районов очень богат... Превращение этих регионов в туристические центры я считаю одной из главных задач. В то же время, в каждом из трех районов есть прекрасные возможности для развития сельскохозяйственной отрасли. Здесь нужно создать соответствующую современным стандартам сельскохозяйственную инфраструктуру. Животноводство и растениеводство должны развиваться с учетом особенностей регионов при условии проведения и применения современных агротехнических мероприятий", - сказал глава государства.

По словам Алиева, при этом работа по развитию регионов должна соответствовать принятым нормам и правилам.

"Предпринимательство развивается, я этот процесс поддерживаю, и для этого принимается множество мер. Но и тут необходимо соблюдать все правила, в том числе в строительстве, сельском хозяйстве и туризме. Необходимо следить, насколько построенный объект отвечает архитектурному стилю того или иного региона, современным нормам. К сожалению, многие многоэтажные здания, построенные в свое время в Баку, сейчас не отвечают никаким градостроительным нормам. Почему? Потому что проводились незаконные работы. Главам ИВ районов давались незаконные разрешения, и в результате градостроительным нормам был нанесен большой ущерб. Исправить это сейчас очень сложно. Но теперь на данном этапе мы не можем допустить нарушения градостроительных норм", - сказал он.

Э.Шафиев