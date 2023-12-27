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Карабах 27.12.2023 17:09

Алиев подписал закон о внесении частичных изменений в административно-территориальное деление ряда районов в Карабахе и В.Зангезуре

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал закон о внесении частичных изменений в административно-территориальное деление Агдамского, Джабраильского, Физулинского, Ходжалинского, Ходжавендского, Губадлинского, Лачинского и Шушинского районов.

Согласно закону, опубликованному на сайте главы государства, села Малыбейли, Юхары Гушчулар и Ашагы Гушчулар Шушинского района включены в административно-территориальное деление Ходжалинского района.

Кроме этого, упраздняются села Юхары Вейсалли и Агбашлы в Вейсаллинском сельском административно-территориальном округе.

Помимо этого, 139 га территории села Диваналылар в Каджарском сельском административно-территориальном округе, входящем в административно-территориальное деление Физулинского района, передаются в административную территорию Ходжавендского района.

Кроме этого, упраздняется село Юхары Мязра в Сарыджалинском сельском административно-территориальном округе Джабраильского района. В связи с этим 329 га государственной земли, относящейся к административной территории села Юхары Мязра, передаются в административную территорию Ходжавендского района.

Согласно закону, упразднено село Алыджан в Кехнякяндском сельском административно-территориальном округе Лачинского района. В связи с этим 384 га государственной земли, относящейся к административной территории села Алыджан, передаются в административную территорию Ходжавендского района.

Помимо этого, 186 га государственной земли, относящейся к административной территории Ходжалинского района, передаются в административную территорию Агдамского района.

481 га государственной земли, относящейся к административной территории Ходжавендского района, передаются в административную территорию Губадлинского района.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, КАРАБАХ, РАЙОНЫ


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