Алиев подписал закон о внесении частичных изменений в административно-территориальное деление ряда районов в Карабахе и В.Зангезуре

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал закон о внесении частичных изменений в административно-территориальное деление Агдамского, Джабраильского, Физулинского, Ходжалинского, Ходжавендского, Губадлинского, Лачинского и Шушинского районов.
Согласно закону, опубликованному на сайте главы государства, села Малыбейли, Юхары Гушчулар и Ашагы Гушчулар Шушинского района включены в административно-территориальное деление Ходжалинского района.
Кроме этого, упраздняются села Юхары Вейсалли и Агбашлы в Вейсаллинском сельском административно-территориальном округе.
Помимо этого, 139 га территории села Диваналылар в Каджарском сельском административно-территориальном округе, входящем в административно-территориальное деление Физулинского района, передаются в административную территорию Ходжавендского района.
Кроме этого, упраздняется село Юхары Мязра в Сарыджалинском сельском административно-территориальном округе Джабраильского района. В связи с этим 329 га государственной земли, относящейся к административной территории села Юхары Мязра, передаются в административную территорию Ходжавендского района.
Согласно закону, упразднено село Алыджан в Кехнякяндском сельском административно-территориальном округе Лачинского района. В связи с этим 384 га государственной земли, относящейся к административной территории села Алыджан, передаются в административную территорию Ходжавендского района.
Помимо этого, 186 га государственной земли, относящейся к административной территории Ходжалинского района, передаются в административную территорию Агдамского района.
481 га государственной земли, относящейся к административной территории Ходжавендского района, передаются в административную территорию Губадлинского района.
Б.Рустамбеков
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