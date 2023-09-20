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Карабах 20.09.2023 23:24

Президент Азербайджана заявляет о намерении создать в Карабахе привлекательные условия для жизни

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о намерении создать для армян, проживающих в Карабахском регионе страны, привлекательные условия для жизни.

"Когда закончилась Вторая Карабахская война, я сказал, что мы превратим Карабах и Восточный Зангезур в рай, и мы превращаем его в рай... Такие же условия мы создадим в Ханкенди, Агдере, Ходжавенде, селах и Аскеране. Это в наших руках", - заявил Алиев в среду в обращении к народу.

Он отметил, что армяне Карабаха - это граждане Азербайджана. Глава государства продолжил, что "армянские националисты, военные преступники, так называемые "лидеры" Армении и Карабаха взяли этих людей (армян Карабаха - ИФ) в заложники и отравили им мозги". "Они выдумывали несусветную ложь об Азербайджане и азербайджанском народе, забили этой ложью им мозги, отравили их мозги", - заявил Алиев.

"Я уверен, что армянское население, проживающее в Карабахе, вскоре увидит поворот к лучшему, потому что наше намерение - строить совместную жизнь на основе мира, взаимопонимания и взаимного уважения. У нас нет проблем с армянским народом, у нас нет и вражды", - заметил президент Азербайджана.

Он добавил, что в Азербайджане никогда "не обвиняли армянский народ в Ходжалинском геноциде, разрушении наших городов, сел, вскрытии могил". "Мы обвинили элементы преступного режима, его лидеров. Мы привлекаем их к ответственности и будем это делать. Некоторые из них уже получили заслуженное наказание, остальные тоже получат", - заявил глава государства.

По его словам, "сегодня для простых людей, живущих в Карабахе, создан новый исторический шанс". "Они не должны упустить этот шанс", - считает Алиев.

Президент Азербайджана отметил, что "мы к этому готовы, и азербайджанский народ это знает".

"Убежден, что армянский народ тоже знает, что я верен своим словам. Мы предлагаем это, и я надеюсь, что наше предложение будет принято. Потому что это предложение основано на логике, исторической справедливости, международном праве и будущем развитии, рассчитано на будущее развитие", - заявил Алиев.

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, КАРАБАХ, ПРЕЗИДЕНТ


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