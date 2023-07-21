Права и безопасность армянского меньшинства в Карабахе будут защищены Конституцией Азербайджана - Алиев

Права и безопасность армянского меньшинства (в Карабахе -ИФ) будут защищены в соответствии с Конституцией Азербайджана, заявил президент страны Ильхам Алиев.
"Мы пойдем по пути реинтеграции, готовы идти. Права и безопасность армянского меньшинства (в Карабахе -ИФ) будут защищены в соответствии с нашей Конституцией....(..).. Мы неоднократно высказывали свою позицию по вопросу интеграции армянского населения Карабаха и демонстрировали максимальную конструктивность", - заявил Алиев во время выступления в пятницу на Шушинском глобальном медиа-форуме "Новые медиа в эпоху 4-й Промышленной революции".
Президент отметил, что в этом, как и в других вопросах в Азербайджане, будет проявлена добрая воля.
"Азербайджан - многонациональная, многоконфессиональная страна. В этом наше богатство и сила. Представители различных этнических групп, всех групп, проживающих в Азербайджане, имеют одинаковые права, одинаковые обязанности, и их безопасность защищена на равном уровне. Почему какая-либо этническая группа должна быть исключением и иметь преимуществом перед другими? Я этого не понимаю. То есть это наш подход. Мы все еще надеемся, что часть здравомыслящих людей, живущих в Ханкенди, поймет, что их подход бесперспективен".
Подчеркнув, что игнорировать Азербайджан невозможно, глава государства отметил, что "здравый смысл должен восторжествовать".
"Однако сегодня хунта, которая удерживает "власть" в Карабахе, называет себя то "президентом", то "депутатом", то "министром". Это вызывает смех", - сказал Алиев, отметив, что в настоящее время "они держат в заложниках проживающих там армян".
Напомнив, что для налаживания контактов с представителями армян в Карабахе был назначен специальный представитель, президент Алиев подчеркнул, что "они демонстративно от этого отказались".
"Через некоторое время мы пригласили их еще раз. Дабы исключить какую-либо возможную ошибку, мы еще раз пригласили их. Мы в очередной раз услышали несогласие, услышали отказ. И я сказал, что после этого не будет никаких приглашений", - сказал Алиев.
Глава государства добавил, что сейчас вопрос реинтеграции зависит от того, "когда армянские жители Карабаха смогут избавиться от хунты, которая захватила их в заложники, эксплуатировала как рабов".
Касаясь блокирования армянами дороги Агдам-Аскеран, Алиев подчеркнул: "А почему из другой страны должны доставляться грузы? Это нелогично. Но вместо того, чтобы принять этот жест, там ставятся бетонные блоки. Кто кого блокирует? Весь вопрос в этом".
Н.Аббасова
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