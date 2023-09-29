Алиев: утверждены генпланы 8 городов и 92 сел в Карабахе и Восточном Зангезуре

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил об утверждении генеральных планов 8 городов и 92 сел в Карабахе и Восточном Зангезуре.

«В целом, уже утверждены генеральные планы восьми городов и девяноста двух сел (на освобожденных территориях в Карабахе и В.Зангезуре – ИФ)», - заявил Алиев, выступая в пятницу на втором Азербайджанский национальном урбанистическом форуме в Зангилане.

По его словам, в ближайшие годы начнутся масштабные работы по строительству жилья, в том числе в Шуше и других городах.

Глава государства заметил, что реализация программы «Великого возвращения» «является задачей номер один для Азербайджана».

«Реализация программы «Великого возвращения» уже позволила начать возвращение бывших беженцев в города Лачин и Физули, села Агалы, Талыш и Забух», - добавил Алиев.

Р.Керимов