Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8937 RUR   0.0188 GBR   2.1894 TRY   0.0633

Цена на нефть

21.07 $/bbl +/- WTI 77.07 +1.42 Brent 81.07 +1.43

Карабах 22.07.2023 14:37

Власти Азербайджана планируют строительство водопроводов из Карабаха в центральную часть страны – Алиев

Власти Азербайджана планируют строительство водопроводов из Карабахского региона в центральную часть Азербайджана, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«25% наших водных ресурсов генерируется в Карабахе, представляете? И мы были лишены этого на протяжении 30 лет. Потому что армяне перекрывали плотины как водохранилища, которые были построены в 1970-е годы, и мы не могли их использовать. 100 тысяч гектаров земли не орошались. Нам приходилось бурить артезианские скважины. А теперь эта вода – источник жизни не только для Карабаха. Мы планируем строительство водопроводов, чтобы доставить эту воду в центральную часть Азербайджана, которая больше всего нуждается в воде», - сказал Алиев в Шуше.

По его словам, власти страны заинтересованы в привлечении иностранных компаний для деятельности в секторе АПК Азербайджана. «Я также хотел бы видеть больше иностранных компаний в сельском хозяйстве. Таких у нас пока не так много. Мы используем некоторые передовые технологии, в том числе в области орошения. Но я лично хотел бы видеть инвесторов, потому что сельское хозяйство обладает большим потенциалом, особенно на освобождённых территориях с очень плодородной почвой», - отметил он.

Р.Ахмедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, КАРАБАХ, ВОДОПРОВОДЫ


Похожие новости


Права и безопасность армянского меньшинства в Карабахе будут защищены Конституцией Азербайджана - Алиев Алиев посещает Шушинский район Алиев: в рамках I этапа программы «Великое возвращение» в Карабахе и В.Зангезуре планируется восстановить 100 н.п. В Карабахе создается Государственный историко-архитектурный и природный заповедник «Туг» Алиев: третьего предложения не будет... Международное сообщество полностью согласно с позицией Азербайджана по Карабаху - Алиев Алиев: посредники по Карабаху стремились заморозить конфликт Алиев заложил фундамент жилого квартала в пос. Суговушан Восстановление Карабаха и В.Зангезура являются для Азербайджана приоритетом - Алиев Первые лачинцы вернутся в Лачин в 2023 году - Алиев

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az