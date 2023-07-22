Власти Азербайджана планируют строительство водопроводов из Карабаха в центральную часть страны – Алиев

Власти Азербайджана планируют строительство водопроводов из Карабахского региона в центральную часть Азербайджана, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«25% наших водных ресурсов генерируется в Карабахе, представляете? И мы были лишены этого на протяжении 30 лет. Потому что армяне перекрывали плотины как водохранилища, которые были построены в 1970-е годы, и мы не могли их использовать. 100 тысяч гектаров земли не орошались. Нам приходилось бурить артезианские скважины. А теперь эта вода – источник жизни не только для Карабаха. Мы планируем строительство водопроводов, чтобы доставить эту воду в центральную часть Азербайджана, которая больше всего нуждается в воде», - сказал Алиев в Шуше.

По его словам, власти страны заинтересованы в привлечении иностранных компаний для деятельности в секторе АПК Азербайджана. «Я также хотел бы видеть больше иностранных компаний в сельском хозяйстве. Таких у нас пока не так много. Мы используем некоторые передовые технологии, в том числе в области орошения. Но я лично хотел бы видеть инвесторов, потому что сельское хозяйство обладает большим потенциалом, особенно на освобождённых территориях с очень плодородной почвой», - отметил он.

Р.Ахмедов