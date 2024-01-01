Алиев: антитеррористическая операция Азербайджана в Карабахе в сентябре была неизбежной, мы ее провели и гордимся этим

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в 2023 году в Карабах и Восточный Зангезур вернулись около 5 тыс. бывших переселенцев.
«Сегодня Карабах и Восточный Зангезур превратились в большую строительную площадку. Мы заново отстраиваем свои города и села. В этом году на родные земли уже вернулись около 5 тысяч бывших переселенцев. В марте этого года – в канун праздника Новруз – в селе Талыш испытали праздничную радость, переселенцы возвратились в родные дома. В августе праздничная атмосфера царила в городе Физули и селе Забух. В этом году переселенцы вернулись в город Лачин в День независимости - 28 мая в Лачине был большой праздник. До этого, как вам известно, переселенцы вернулись в село Агалы, и, таким образом, в пяти населенных пунктах сейчас возродилась жизнь», - сказал Алиев в обращении по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года.
По его словам, антитеррористическая операция, проведенная вооруженными силами Азербайджана в Карабахском регионе страны в сентябре 2023 года, была неизбежной.
Он отметил, что в апреле 2023 года Азербайджан полностью восстановил территориальную целостность. «На Лачинском направлении границы между Азербайджаном и Арменией был установлен погранично-пропускной пункт и с того дня территориальная целостность Азербайджана была полностью восстановлена. Азербайджанский народ хорошо помнит, какой шум поднялся в мире, особенно в западных странах, стоящих за Арменией, странах, постоянно оказывающих им поддержку, против нас были выдвинуты необоснованные обвинения. Никакие обвинения, никакое давление не могло повлиять на нашу волю».
Алиев добавил: «Я и тогда говорил, что никто не может повлиять на нашу волю. Мы на правом пути. Мы сами взяли под контроль наши границы и никому не позволим верховодить на наших землях. Это наша земля, мы - хозяева этой земли и мы будем делать то, что считаем нужным, в рамках международного права, в том числе международного гуманитарного права. И это тоже не стало уроком оккупантам, не стало уроком стоящим за ними антиазербайджанским силам. Поэтому проведенная в сентябре антитеррористическая операция была неизбежной, и мы ее провели, гордимся этим, испытываем чувство гордости. Каждый гражданин Азербайджана, каждый проживающий в мире азербайджанец по праву испытывает чувство гордости».
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