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Внешняя политика 16.09.2023 15:05

Эрдоган предложил организовать встречу лидеров Турции, России, Азербайджана и Армении

Президент Турции Реджеп Эрдоган выступил с предложением организовать четырехстороннюю встречу по урегулированию ситуации вокруг Карабаха при участии Турции, Азербайджана, России и Армении.

"Мы предлагаем провести четырехстороннюю встречу при участии президента России Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева, меня и премьер-министра Армении Никола Пашиняна", - сказал Эрдоган в субботу турецким журналистам на пресс-конференции.

Он отметил, что пока не получил каких-либо ответов на эту инициативу.

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Тэги: ТУРЦИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, КАРАБАХ, ПРЕДЛОЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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