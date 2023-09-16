Эрдоган предложил организовать встречу лидеров Турции, России, Азербайджана и Армении

Президент Турции Реджеп Эрдоган выступил с предложением организовать четырехстороннюю встречу по урегулированию ситуации вокруг Карабаха при участии Турции, Азербайджана, России и Армении.

"Мы предлагаем провести четырехстороннюю встречу при участии президента России Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева, меня и премьер-министра Армении Никола Пашиняна", - сказал Эрдоган в субботу турецким журналистам на пресс-конференции.

Он отметил, что пока не получил каких-либо ответов на эту инициативу.