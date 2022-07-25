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Транспорт и связь 25.07.2022 22:03

Баку и Варшава осенью проведут второе заседание рабочей группы по транспорту и логистике

Заместитель министра цифрового развития и транспорта Азербайджна Рахман Гумматов в понедельник встретился с заместителем министра инфраструктуры Польши Мареком Грабарчуком, прибывшим в Баку с визитом.

«Стороны обсудили возможности сотрудничества двух стран в области транспорта, в том числе железнодорожного и морского транспорта. Также состоялся обмен мнениями о втором заседании рабочей группы по транспорту и логистике между Азербайджаном и Польшей, которое планируется провести в Баку в сентябре текущего года», - говорится в сообщении министерства цифрового развития и транспорта Азербайджана.

По данным ведомства, в ходе встречи состоялось подписание письма о намерениях по сотрудничеству между ЗАО «Бакинский международный морской торговый порт» и портом Гданьск.

Н.Аббасова

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ПОЛЬША, ТРАНСПОРТ, РАБГРУППА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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