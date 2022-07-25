Баку и Варшава осенью проведут второе заседание рабочей группы по транспорту и логистике

Заместитель министра цифрового развития и транспорта Азербайджна Рахман Гумматов в понедельник встретился с заместителем министра инфраструктуры Польши Мареком Грабарчуком, прибывшим в Баку с визитом.

«Стороны обсудили возможности сотрудничества двух стран в области транспорта, в том числе железнодорожного и морского транспорта. Также состоялся обмен мнениями о втором заседании рабочей группы по транспорту и логистике между Азербайджаном и Польшей, которое планируется провести в Баку в сентябре текущего года», - говорится в сообщении министерства цифрового развития и транспорта Азербайджана.

По данным ведомства, в ходе встречи состоялось подписание письма о намерениях по сотрудничеству между ЗАО «Бакинский международный морской торговый порт» и портом Гданьск.

Н.Аббасова