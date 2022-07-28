NEQSOL Holding впервые в Азербайджане получил ISO сертификат по управлению рисками

NEQSOL Holding получил декларацию о соответствии сертификату управления рисками ISO 31000:2018 по итогам аудита, проведенного компанией LRQA, входящей в состав британской Lloyd’s Register Group Limited и являющейся надежным провайдером сертификации ISO.
Международный сертификат подтверждает, что созданная система построена правильно и создает стимул к постоянному совершенствованию и устойчивому развитию опыта. Это первая конформация по сертификации управления рисками в Азербайджане.
“NEQSOL Holding признает управление рисками одной из основ сильного корпоративного управления, внедрив Систему Управления Рисками на основе стандарта ISO и лучших практик”, — отметил Имран Ахмедзаде, Главный Финансовый Директор в NEQSOL Holding.
“Управление рисками служит поддержке устойчивости бизнеса и практике принятия решений с оценкой рисков. Успешно завершенный аудит включал ревизию процесса, документации, моделей и отчетов по управлению рисками, а также интервью с руководителями структур для оценки уровня риск-культуры в компаниях Холдинга”, — отметил Самир Керимов, руководитель управления рисками в NEQSOL Holding.
Компании в составе NEQSOL Holding, такие как Nobel Energy, Bakcell, Azerconnect, Vodafone Украина и Norm успешно внедрили Политику и Руководство холдинга по управлению рисками.
NEQSOL Holding является международной группой компаний, осуществляющей деятельность в восьми странах в энергетической, телекоммуникационной, высокотехнологичной и строительной отраслях.
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