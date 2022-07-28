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28.07.2022 15:14

NEQSOL Holding впервые в Азербайджане получил ISO сертификат по управлению рисками

NEQSOL Holding получил декларацию о соответствии сертификату управления рисками ISO 31000:2018 по итогам аудита, проведенного компанией LRQA, входящей в состав британской Lloyd’s Register Group Limited и являющейся надежным провайдером сертификации ISO.

Международный сертификат подтверждает, что созданная система построена правильно и создает стимул к постоянному совершенствованию и устойчивому развитию опыта. Это первая конформация по сертификации управления рисками в Азербайджане.

“NEQSOL Holding признает управление рисками одной из основ сильного корпоративного управления, внедрив Систему Управления Рисками на основе стандарта ISO и лучших практик”, — отметил Имран Ахмедзаде, Главный Финансовый Директор в NEQSOL Holding.

“Управление рисками служит поддержке устойчивости бизнеса и практике принятия решений с оценкой рисков. Успешно завершенный аудит включал ревизию процесса, документации, моделей и отчетов по управлению рисками, а также интервью с руководителями структур для оценки уровня риск-культуры в компаниях Холдинга”, — отметил Самир Керимов, руководитель управления рисками в NEQSOL Holding.

Компании в составе NEQSOL Holding, такие как Nobel Energy, Bakcell, Azerconnect, Vodafone Украина и Norm успешно внедрили Политику и Руководство холдинга по управлению рисками.

NEQSOL Holding является международной группой компаний, осуществляющей деятельность в восьми странах в энергетической, телекоммуникационной, высокотехнологичной и строительной отраслях.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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