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Финансы 29.07.2022 12:19

Баку и Москва обсуждают прием карт платежной системы «Мир» в платежной инфраструктуре Азербайджана – ЦБ Азербайджана

Власти Азербайджана и РФ обсуждают приема карт платежной системы «Мир» в платежной инфраструктуре Азербайджана.

«Данный вопрос обсуждается в рамках азербайджано-российской межправительственной комиссии, между соответствующими структурами с учетом политических и экономических факторов», - сказал гендиректор Центробанка Фарид Османов на пресс-конференции в пятницу.

Он отметил, что окончательное решение по этому вопросу пока не принято.

Ранее агентство «Интерфакс-Азербайджан» с ссылкой на источник сообщало, что РФ заинтересована в организации приема карт системы «Мир» в платежной инфраструктуре Азербайджана. «Российская сторона весной 2022 года выразила заинтересованность продолжить взаимодействие с властями республики по вопросу организации приема карт платежной системы «Мир» в платежной инфраструктуре Азербайджана», - сообщил агентству «Интерфакс-Азербайджан» источник в правительстве.

А.Азизов

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Тэги: РФ, КАРТЫ, ОБСУЖДЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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