Баку и Москва обсуждают прием карт платежной системы «Мир» в платежной инфраструктуре Азербайджана – ЦБ Азербайджана

Власти Азербайджана и РФ обсуждают приема карт платежной системы «Мир» в платежной инфраструктуре Азербайджана.

«Данный вопрос обсуждается в рамках азербайджано-российской межправительственной комиссии, между соответствующими структурами с учетом политических и экономических факторов», - сказал гендиректор Центробанка Фарид Османов на пресс-конференции в пятницу.

Он отметил, что окончательное решение по этому вопросу пока не принято.

Ранее агентство «Интерфакс-Азербайджан» с ссылкой на источник сообщало, что РФ заинтересована в организации приема карт системы «Мир» в платежной инфраструктуре Азербайджана. «Российская сторона весной 2022 года выразила заинтересованность продолжить взаимодействие с властями республики по вопросу организации приема карт платежной системы «Мир» в платежной инфраструктуре Азербайджана», - сообщил агентству «Интерфакс-Азербайджан» источник в правительстве.

А.Азизов