Путин подписал указ об утверждении Корабельного устава ВМФ России

Президент России Владимир Путин подписал указ "Об утверждении Корабельного устава Военно-Морского Флота", сообщила пресс-служба Кремля в воскресенье.

"В соответствии со статьей 4 Федерального закона от 31 мая 1996 г. № 61-ФЗ "Об обороне" постановляю: утвердить прилагаемый Корабельный устав Военно-Морского Флота", - говорится в тексте указа.

Указом также вносятся изменения в устав внутренней службы Вооруженных сил Российской Федерации и устав гарнизонной и караульной служб ВС РФ.

"Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания", - отмечается в сообщении.