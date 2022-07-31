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СНГ 31.07.2022 12:34

Путин подписал указ об утверждении Корабельного устава ВМФ России

Президент России Владимир Путин подписал указ "Об утверждении Корабельного устава Военно-Морского Флота", сообщила пресс-служба Кремля в воскресенье.

"В соответствии со статьей 4 Федерального закона от 31 мая 1996 г. № 61-ФЗ "Об обороне" постановляю: утвердить прилагаемый Корабельный устав Военно-Морского Флота", - говорится в тексте указа.

Указом также вносятся изменения в устав внутренней службы Вооруженных сил Российской Федерации и устав гарнизонной и караульной служб ВС РФ.

"Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания", - отмечается в сообщении.

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Тэги: РОССИЯ, ВМФ, ВЛАДИМИР ПУТИН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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