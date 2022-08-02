Китай заявил решительный протест США в связи с визитом Пелоси на Тайвань - МИД КНР

Визит спикера палаты представителей СЩА Нэнси Пелоси на Тайвань стал серьезным нарушением принципов "одного Китая" и установления дипотношений между КНР и США, серьезно повлиял на политическую основу китайско-американских отношений, в связи с этим Китай заявляет решительный протест, говорится в заявлении МИД КНР.

"Никто не должен недооценивать твердую решимость, твердую волю и способность китайского правительства и народа защищать национальный суверенитет и территориальную целостность", - отметил МИД КНР.

"В ответ на визит спикера палаты представителей США в тайваньский регион Китая КНР, безусловно, примет все необходимые меры для решительной защиты национального суверенитета и территориальной целостности. Ответственность за все вытекающие из этого последствия должны нести США и сепаратистские силы "независимости Тайваня", - подчеркнуло внешнеполитическое ведомство КНР.

Пелоси, "несмотря на сильную оппозицию Китая и серьезные переговоры, посетила тайваньский регион Китая, грубо нарушив принцип "одного Китая" и положения трех китайско-американских совместных коммюнике, серьезно повлияв на политическую основу китайско-американских отношений, ущемив интересы Китая, его суверенитет и территориальную целостность", - говорится в заявлении.

В нем отмечается, что конгресс США является неотъемлемой часть американского правительства. Визит спикера палаты представителей на Тайвань "в любой форме или по любой причине является крупной политической провокацией, направленной на эскалацию официальных обменов между Соединенными Штатами и Тайванем".

"Китай никогда не примет это, и китайский народ никогда с этим не согласится", - подчеркнул МИД.

Министерство заявило, что позиция китайского правительства и китайского народа по тайваньскому вопросу последовательна, а "решительная защита национального суверенитета и территориальной целостности - это твердая воля более 1,4 миллиарда китайцев".