Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.783 RUR   0.0292 GBR   2.0881 TRY   0.0984

Цена на нефть

01.08 $/bbl +/- WTI 93.89 -4.73 Brent 100.03 -3.94

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 02.08.2022 20:36

Китай заявил решительный протест США в связи с визитом Пелоси на Тайвань - МИД КНР

Визит спикера палаты представителей СЩА Нэнси Пелоси на Тайвань стал серьезным нарушением принципов "одного Китая" и установления дипотношений между КНР и США, серьезно повлиял на политическую основу китайско-американских отношений, в связи с этим Китай заявляет решительный протест, говорится в заявлении МИД КНР.

"Никто не должен недооценивать твердую решимость, твердую волю и способность китайского правительства и народа защищать национальный суверенитет и территориальную целостность", - отметил МИД КНР.

"В ответ на визит спикера палаты представителей США в тайваньский регион Китая КНР, безусловно, примет все необходимые меры для решительной защиты национального суверенитета и территориальной целостности. Ответственность за все вытекающие из этого последствия должны нести США и сепаратистские силы "независимости Тайваня", - подчеркнуло внешнеполитическое ведомство КНР.

Пелоси, "несмотря на сильную оппозицию Китая и серьезные переговоры, посетила тайваньский регион Китая, грубо нарушив принцип "одного Китая" и положения трех китайско-американских совместных коммюнике, серьезно повлияв на политическую основу китайско-американских отношений, ущемив интересы Китая, его суверенитет и территориальную целостность", - говорится в заявлении.

В нем отмечается, что конгресс США является неотъемлемой часть американского правительства. Визит спикера палаты представителей на Тайвань "в любой форме или по любой причине является крупной политической провокацией, направленной на эскалацию официальных обменов между Соединенными Штатами и Тайванем".

"Китай никогда не примет это, и китайский народ никогда с этим не согласится", - подчеркнул МИД.

Министерство заявило, что позиция китайского правительства и китайского народа по тайваньскому вопросу последовательна, а "решительная защита национального суверенитета и территориальной целостности - это твердая воля более 1,4 миллиарда китайцев".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: КИТАЙ, МИД, ПЕЛОСИ, ВИЗИТ


Похожие новости


Лавров и глава МИД Китая Ван И обсудили ситуацию на Украине и в Афганистане - МИД РФ Глава МИД КНР считает, что Европе следует задуматься над перестройкой своей системы безопасности Блинкен раскритиковал Пекин за позицию по Украине после встречи с главой МИД КНР Ван И Пекин будет прилагать усилия к мирному урегулированию на Украине - МИД КНР НАТО, квалифицируя Китай как угрозу интересам и ценностям альянса, выходит за рамки своего первоначального мандата, считает Грушко Растущая мощь Китая открывает новые перспективы для развития российской экономики - МИД РФ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az