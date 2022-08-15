Yelo Bank объявил об изменении структуры акционеров

Азербайджанский «Yelo Bank» (контролируемый основателем российской НК "ЛУКОЙЛ" Вагитом Алекперовым) объявил об изменении в структуре акционеров.

Как сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в банке, ООО «Topaz Investments Limited», которое являлось основным акционером банка (доля 95,68% на конец 2021 года) вышло из числа акционеров.

Большую часть доли Topaz Investments Limited приобрела Марина Кулишова – председатель Наблюдательного совета Yelo Bank. В результате, ее доля в капитале банка увеличилась с 4,22% до 98,91%.

Кроме этого, в число акционеров банка с долей 0,99% вошел председатель правления Yelo Bank Анар Гасанов.

Доля третьего акционера банка – Искендера Халилова – осталась без изменений (0,1%).

Анар Гасанов, комментируя данные изменения в составе акционеров отметил, что увеличение доли Марины Кулишовой является логическим шагом в реализации стратегии трансформации банка, принятой в 2019 году. «Помимо внесения своего успешного опыта корпоративного управления, Кулишова активно участвовала и поддерживала увеличение капитала банка, таким образом способствуя успешному этапу его трансформации. Мы смогли достичь значительного улучшения показателей по всем направлениям деятельности банка и уже превосходим цели нашей трехлетней стратегии развития, осуществление которой мы начали в 2021 году под руководством г-жи Кулишовой. Наши ожидания относительно будущего банка очень оптимистичны. Акционеры и руководство Банка нацелены на сохранение Yelo Bank прочных позиций среди ведущих банков страны и в последующие годы. Мы и впредь будет продолжать финансовую поддержку реального сектора, особенно малого и среднего бизнеса в регионах, тем самым способствуя развитию экономики страны», - сказал Гасанов, слова которого приводятся в сообщении банка.

Yelo Bank действует в Азербайджане с 1994 года. Уставный капитал банка равен 378 млн манатов.

А.Азизов