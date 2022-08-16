Тегеран готов нарастить транзит туркменского газа в соседние страны

Тегеран готов расширить транзит "голубого топлива" из Туркменистана в соседние страны, учитывая успешный опыт своповых поставок туркменского газа в Азербайджан через Иран, заявил замминистра иностранных дел Ирана по экономической дипломатии Мехди Сафари.
Его слова приводит иранское информационное агентство Mehr.
Это заявление Сафари сделал в ходе встречи с курирующим ТЭК в туркменском правительстве вице-премьером Шахымом Абдрахмановым на полях конференции министров транспорта развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, которая проходит в Туркмении 15-16 августа.
Сафари подчеркнул, что Иран готов наращивать сотрудничество между двумя странами в нефтегазовой сфере.
Президент Ирана Ибрахим Раиси ранее заявлял о готовности Тегерана увеличить пропускную способность поставок туркменского газа в Азербайджан через территорию своей страны. А до этого, в начале июня, министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров и министр нефти Ирана Джавад Оуджи подписали в Баку меморандум о взаимопонимании, в соответствии с которым поставки газа из Туркменистана в Азербайджан через территорию Ирана вырастут вдвое.
Согласно подписанному в 2021 году трехстороннему соглашению Азербайджана, Ирана и Туркменистана, поставки газа из Туркменистана в Азербайджан через территорию Ирана начались в январе 2022 года. Ежегодный объем поставок газа планировался на уровне 1,5 млрд кубометров. Таким образом, в соответствии с новыми договоренностями, объем этих поставок может увеличиться до 3 млрд кубометров в год.
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