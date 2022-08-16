Bayer продолжит поставки российским аграриям

Германский концерн Bayer AG, специализирующийся на медико-биологических решениях для здравоохранения и сельского хозяйства, принял решение продолжать поставки основных сельскохозяйственных решений российским аграриям, чтобы они могли внести вклад в удовлетворение мирового спроса.
При этом Bayer надеется, "что российские власти продолжат обеспечивать свободные поставки сельхозпродукции" и "не будут использовать продовольствие как средство давления на мир", говорится в сообщении компании.
Bayer полностью привержен борьбе с тем, что может стать беспрецедентным продовольственным кризисом, и разделяет мнение ООН о том, что доступ к украинским и российским продуктам питания необходим для снижения давления на глобальную продовольственную систему, отмечается в сообщении.
Ранее компания прекратила поставки в РФ и Белоруссию тех продуктов, которые не являются жизненно необходимыми, а также приостановила рекламную и промо-активность, капиталовложения в этих странах.
В то же время Bayer намерен вложить значительные средства в Украину в течение следующего десятилетия. В частности, компания инвестирует более 30 млн евро в семенной завод в Житомирской области, чтобы обеспечить спрос на семена кукурузы в стране и за ее пределами.
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