Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.783 RUR   0.0292 GBR   2.0881 TRY   0.0984

Цена на нефть

16.08 $/bbl +/- WTI 86.53 -2.88 Brent 92.34 -2.76

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 17.08.2022 17:33

Власти Литвы обсуждают строительство в стране атомных реакторов малой мощности

Власти Литвы на фоне рекордного роста цен на электроэнергию начали обсуждать идею строительства в стране атомных реакторов малой мощности.

"Что касается будущего, то один из вариантов - проверить, сколько потребуется нашей энергосистеме ядерных реакторов такой малой мощности, которые являются гибкими, могут участвовать в работе рынка, могут дать стабильность рынку", - сказала замминистра энергетики Литвы Инга Жилене на встрече с представителями Сейма в среду.

По ее словам, такие реакторы должны появиться в 2030 году. Их строительство может быть предусмотрено в новой энергетической стратегии Литвы.

Литовский министр энергетики Дайнюс Крейвис на текущей неделе признал, что решение Литвы не развивать атомную энергетику было крупной ошибкой.

Литва совместно с Латвией, Эстонией и японской компанией Hitachi рассчитывала построить к 2020-2022 годам новую атомную электростанцию - Висагинскую АЭС - рядом с окончательно закрытой в конце 2009 года Игналинской АЭС.

Правительство планировало, что строительство АЭС начнется в 2015 году, а электроэнергию она должна была бы начать вырабатывать не позднее 2022 года. От строительства новой АЭС отказались после референдума 2012 года, когда проект Висагинской АЭС не получил одобрения общественности страны.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ЛИТВА, АЭС, СТРОИТЕЛЬСТВО


Похожие новости


Проект закрытия Игналинской АЭС оценивается в 3,3 млрд евро Страны Балтии должны требовать прозрачности строительства Белорусской АЭС - литовский президент Премьер Литвы подозревает, что работы по закрытию Игналинской АЭС велись с нарушением закона Президент Литвы выступает за проведение повторного референдума о строительстве новой АЭС Судьбу новой литовской АЭС должны решать политики совместно с жителями страны - президент Грибауйскайте Противники строительства новой АЭС в Литве пока в большинстве - опрос

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az