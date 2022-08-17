Власти Литвы обсуждают строительство в стране атомных реакторов малой мощности

Власти Литвы на фоне рекордного роста цен на электроэнергию начали обсуждать идею строительства в стране атомных реакторов малой мощности.
"Что касается будущего, то один из вариантов - проверить, сколько потребуется нашей энергосистеме ядерных реакторов такой малой мощности, которые являются гибкими, могут участвовать в работе рынка, могут дать стабильность рынку", - сказала замминистра энергетики Литвы Инга Жилене на встрече с представителями Сейма в среду.
По ее словам, такие реакторы должны появиться в 2030 году. Их строительство может быть предусмотрено в новой энергетической стратегии Литвы.
Литовский министр энергетики Дайнюс Крейвис на текущей неделе признал, что решение Литвы не развивать атомную энергетику было крупной ошибкой.
Литва совместно с Латвией, Эстонией и японской компанией Hitachi рассчитывала построить к 2020-2022 годам новую атомную электростанцию - Висагинскую АЭС - рядом с окончательно закрытой в конце 2009 года Игналинской АЭС.
Правительство планировало, что строительство АЭС начнется в 2015 году, а электроэнергию она должна была бы начать вырабатывать не позднее 2022 года. От строительства новой АЭС отказались после референдума 2012 года, когда проект Висагинской АЭС не получил одобрения общественности страны.
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