Азербайджан в I полугодии импортировал из Туркменистана и Ирана газа на $34 млн

Задекларированный импорт газа в Азербайджан в I-ом полугодии 2022 года составил 358 млн 946,91 тыс. кубометров газа, что на 33,5% выше показателя аналогичного периода 2021 года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в правительстве республики.
Стоимость газа, импортированного в Азербайджан в январе-июне 2022 года, составила $34 млн 390,42 тыс. (рост в 3,4 раза). Речь идет об объемах, оформленных (задекларированных) Государственным таможенным комитетом Азербайджана.
В структуре импорта газа в Азербайджан в отчетный период 81,6% пришлось поставки из Туркменистан – 292 млн 855,73 тыс. кубометров на сумму $31 млн 881,85 тыс. Импорт из Ирана составил 66 млн 91,19 тыс. кубометров на $2 млн 508,56 тыс.
В январе-июне 2021 года импорт газа в Азербайджан осуществлялся только из Ирана. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поставки иранского газа сократились на 75,4%.
В 2021 году задекларированный импорт газа в Азербайджан составил 510 млн 564,9 тыс. кубометров газа (рост в 3,8 раза) на $19 млн 385,42 тыс. (рост в 3,8 раза). Весь импорт также пришелся на Иран.
Как сообщалось ранее, Иран с января 2022 года приступил к транспортировке газа, полученного из Туркменистана, в Азербайджан, в соответствии с трехсторонним своповым соглашением. В целом, договор предусматривает поставку в Азербайджан через Иран до 1,5-2 млрд кубометров туркменского газа в год.
В начале июня 2022 года министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров и министр нефти Ирана Джавад Оуджи подписали в Баку меморандум о взаимопонимании, в соответствии с которым поставки газа из Туркменистана в Азербайджан через территорию Ирана вырастут вдвое.
Н.Аббасова
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