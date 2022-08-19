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Оборона 19.08.2022 11:44

Вертолеты ВВС Азербайджана на учениях уничтожили цели условного противника

ВВС Азербайджана в соответствии с планом боевой подготовки провели учения вертолетных подразделений.

«По сценарию учений вертолеты, вылетевшие с аэродромов базирования, боевыми выстрелами уничтожили наземные объекты условного противника на полигонах», - сообщили в Минобороны.

Отмечается, что поставленные перед экипажами на учениях задачи были успешно выполнены.

Э.Шафиев

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Тэги: МИНОБОРОНЫ, ВВС, УЧЕНИЯ


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