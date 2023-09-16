ВВС Азербайджана проводят учебно-тренировочные полеты

Согласно плану подготовки на текущий год, продолжаются учебно-тренировочные полеты, проводимые в целях дальнейшего повышения профессионализма пилотов ВВС Азербайджана и совершенствования летных навыков.
"В соответствии с планом, правила безопасности доведены до экипажа, были выполнены задачи по взлету, посадке, а также совершению сложных пилотажных и боевых маневров на различных высотах в условиях ограниченной видимости в ночное и дневное время по заданным маршрутам", - сообщили в Минобороны Азербайджана.
Отмечается, что в ходе учебно-тренировочных полетов все поставленные задачи были выполнены с высоким профессионализмом.
В.Алиев
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