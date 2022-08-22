Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.783 RUR   0.0292 GBR   2.0881 TRY   0.0984

Цена на нефть

19.08 $/bbl +/- WTI 90.77 +0.27 Brent 96.72 +0.13

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 22.08.2022 21:45

Новое правительство Болгарии готовится к переговорам с Газпромом после антироссийских шагов прежней власти

Новое правительство Болгарии готовится к сложному диалогу с РФ относительно возможного возобновления поставок газа.

Министр энергетики республики Розен Христов заявил: "Предыдущее правительство очень затруднило разговор с "Газпромом" - мы выгнали всех российских дипломатов, ситуация совсем не радужная, - приводит его слова на пресс-конференции издание Economic. - Очевидно, нам придется к ним подходить, я ожидаю очень сложных переговоров, но надеюсь, что коллеги из "Газпрома" будут дипломатичны и мы сможем договориться о поставках. Нам предстоит вести очень интенсивные переговоры при политической поддержке и при поддержке всех контактов в частном секторе".

Министр добавил, что страна начинает переговоры с Баку об увеличении поставок азербайджанского газа через будущую перемычку с Грецией.

Также ведутся переговоры с турецкими компаниями о поставках трубопроводного газа.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: БОЛГАРИЯ, РОССИЯ, ГАЗ, РОССИЯ, ПЕРЕГОВОРЫ, ГАЗ, ПЕРЕГОВОРЫ


Похожие новости


Болгария приостановила выдачу россиянам туристических виз - АТОР Замглавы МИД РФ Грушко возложил на Болгарию всю ответственность за возможный разрыв дипотношений между странами Акция Софии в отношении посольства России носит откровенно враждебный характер - Грушко Болгария отказалась платить Газпрому по новой схеме Болгария закрыла судам из России доступ в свои порты Высылка российских дипломатов из Болгарии и стран Балтии не останется без ответа - МИД РФ

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az