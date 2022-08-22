Новое правительство Болгарии готовится к переговорам с Газпромом после антироссийских шагов прежней власти

Новое правительство Болгарии готовится к сложному диалогу с РФ относительно возможного возобновления поставок газа.
Министр энергетики республики Розен Христов заявил: "Предыдущее правительство очень затруднило разговор с "Газпромом" - мы выгнали всех российских дипломатов, ситуация совсем не радужная, - приводит его слова на пресс-конференции издание Economic. - Очевидно, нам придется к ним подходить, я ожидаю очень сложных переговоров, но надеюсь, что коллеги из "Газпрома" будут дипломатичны и мы сможем договориться о поставках. Нам предстоит вести очень интенсивные переговоры при политической поддержке и при поддержке всех контактов в частном секторе".
Министр добавил, что страна начинает переговоры с Баку об увеличении поставок азербайджанского газа через будущую перемычку с Грецией.
Также ведутся переговоры с турецкими компаниями о поставках трубопроводного газа.
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