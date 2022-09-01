Банки в Азербайджане в четверг на валютном аукционе приобрели $73,5 млн

Центральный банк Азербайджана на валютном аукционе в четверг, проведенном с участием Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР), продал банкам $73,5 млн.
На аукционе 30 августа ЦБА продал банкам инвалюты на $63,9 млн.
"Спрос со стороны банков на аукционе в четверг составил $73,5 млн и был обеспечен полностью. По итогам аукциона средневзвешенный курс маната к доллару составил 1,7 манат/$1", - сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в ЦБА.
ЦБА с 12 января 2017 года стал применять новый механизм валютных аукционов.
Аукционы проходят в форме односторонней продажи валюты в конкурентных условиях.
В январе-июле 2022 года ГНФАР на валютных аукционах продал $2 млрд 951,5 млн (спад на 8,6% по сравнению с январем-июлем 2021 года - ИФ).
В 2021 году ГНФАР на валютных аукционах продал $6 млрд 679 млн (спад на 8,6% по сравнению с показателем 2020 года - ИФ).
Б.Рустамбеков
Алиев принял участие в открытии в Риме нового здания посольства Азербайджана
Алиев высоко ценит сотрудничество Азербайджана и ОАЭ в рамках ОПЕК+
Азербайджанские военные осуществляют размещение в новых пунктах дислокации в Лачине - Минобороны
Азербайджан и Италия обменялись документами в связи с созданием совместного университета в Баку
Американские власти запретили своим компаниям поставки чипов для суперкомпьютеров в Китай и Россию
Число случаев COVID-19 в мире превысило 603 млн - университет Хопкинса
ИВ Абшеронского района направит около 1,6 млн манатов на ремонтные работы в городе Хырдалан
ГААД получит 687 тыс. манатов на реконструкцию автодороги в Гахском районе
ЦТСП направит более 2,5 млн манатов на строительство и восстановление домов в Гяндже, пострадавших осенью 2020г в период войны с Арменией
Безработица в еврозоне в июле опустилась до рекордного минимума в 6,6%
Лукашенко представил «первый белорусский компьютер»
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Prokon заключил новый контракт на техническое обслуживание и ремонтные работы в Турции
Azer Turk Bank запустил новую кампанию по потребительским кредитам
В Баку в начале сентября пройдет международная оборонная выставка ADEX
Атлантический совет анонсировал обсуждение меморандума о сотрудничестве ЕС и Азербайджана в энергетике
В Баку в конце июня обсудят вопросы диверсификации экономики Азербайджана
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ