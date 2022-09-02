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Внешняя политика 02.09.2022 15:20

Определенные силы не переваривают высокий уровень отношений между Азербайджаном и Ираном – посол в Тегеране

Посол Азербайджана в Иране Али Ализаде заявил, что Баку заинтересован в расширении связей с Тегераном, при этом подчеркнул наличие определенных сил, которые пытаются навредить двусторонним отношениям.

«Мы полагаем, что наши отношения с Ираном находятся на очень высоком уровне, и мы всегда заинтересованы в расширении наших связей. Но, некоторые силы не переваривают отношения между нашими странами, находящиеся на высоком уровне. Данные силы постоянно стараются нанести удар по дружеским и братским отношениям между двумя странами, но у них никогда не получалось достичь этой цели», - сказал Ализаде в интервью иранскому агентству «Nasr».

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», по словам посла, восстановление азербайджано-иранской границы в результате деоккупации азербайджанских земель по итогам второй Карабахской войны осенью 2020 года создало «новые возможности для наших торгово-экономических связей».

«С освобождением азербайджанских земель от оккупации в регионе возникли новые реалии. С возвращением людей на родные земли, жизнь там еще больше оживится, что, безусловно, положительно отразится на пограничных с Азербайджаном иранских провинциях», - подчеркнул Ализаде.

Э.Шафиев

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Тэги: ПОСОЛ, ИРАН, ОТНОШЕНИЯ


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