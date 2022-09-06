Азербайджан предлагает Кишиневу поставки удобрений взамен на пшеницу из Молдовы

Посол Азербайджана в Кишиневе Гудси Османов встретился с президентом Ассоциации экспортеров и производителей сельхозпродукции и зерновых Молдовы Игорем Григорьевым, стороны обсудили возможность поставки молдавской пшеницы в Азербайджан.
«Агентство государственных резервов Азербайджана обратилось с запросом на поставку 100 тыс. т продовольственной пшеницы из Молдовы, предлагая взамен удобрения для нужд сельского хозяйства. Поставки должны быть осуществлены с октября 2022 года по февраль 2023 г., то есть по 20 тыс. т пшеницы в месяц», - сообщил Григорьев молдавским СМИ по итогам встречи.
Он также призвал молдавских производителей пшеницы до 12 сентября зарегистрироваться на аукцион для пополнения объемов продовольственной пшеницы в госрезерв, чтобы потом они могли также участвовать в тендере, организованном для Азербайджана.
Григорьев также сообщил, что на межправительственном уровне идет обсуждение о поставках природного газа из Азербайджана в Молдову, а также подготовка к заседанию совместной молдавско-азербайджанской межправкомиссии (МПК), которое состоится осенью в Баку.
Э.Шафиев
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