Заур Дарабзаде назначен председателем Caspian Energy Georgia

Об этом сообщил председатель и главный исполнительный директор Caspian Energy Club Тельман Алиев.
По его словам, возглавляемый Зауром Дарабзаде «Caspian Energy Georgia» будет представлять интересы и управлять проектами Caspian Energy Club на территории Грузии. К числу данных проектов относятся международные мероприятия «Caspian Energy Forum Georgia», «Caspian Energy Award Georgia», «Brand Award Georgia», а также B2G и B2B форумы, мероприятия CEO Breakfast и CEO Lunch, бизнес-туры и круглые столы, которые будут организовываться во всех регионах Грузии.
Заур Дарабзаде выразил признательность высшему руководству «Caspian Energy Club» за оказанное ему высокое доверие. Он подчеркнул, что примет активное участие и приложит все усилия для расширения нетворкинга между предпринимателями Азербайджана и Грузии, а также для развития торгово-экономических связей. Мой первый визит в этой должности состоится 11-14 сентября в город Батуми в рамках B2G форума и бизнес-туров, организуемых Caspian Energy Club.
Дарабзаде Заур Мехраб оглы родился в 1985 году в городе Баку. В 1990 году поступил в среднюю школу № 18 города Баку. После окончания школы поступил на факультет бухгалтерского учета и аудита азербайджанского финансово-экономического колледжа. В последующие годы с целью получения высшего образования продолжил обучение на бакалавриате по специальности "Бухгалтерский учет и аудит" в Межрегиональной Академии управления персоналом Украины. С 2019-2020 год получил степень магистра в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко.
Является создателем первого интернет-радио «Day.Az Радио» в Азербайджане. Кроме того, проработал заместителем директора в компании «Day.Az Медиа» (Trend.Az, Day.Az, Milli.az, Turbo.az).
В 2012 году в рамках проводимого в Баку чемпионата мира среди женщин «FIFA U-17» был маркетинг директором сольных концертов всемирно известных звезд, таких как Дженнифер Лопес, Рианна и Шакира, организованныхв Азербайджане со стороны Universal Music Group на сцене Baku Crystall Hall.
Работал координатором, создав радио Auto FM 107.7 при центре интеллектуального управления транспортом министерства транспорта.
В 2015 году назначен генеральным директором первой в Азербайджане сети кинотеатров Cinema Plus, оснащенной современными технологиями.
С января 2018 года избран членом правления сети кинотеатров CinemaPlus.
С июля 2020 года назначен председателем наблюдательного совета сети кинотеатров Cinema Plus и занимает эту должность по сей день.
В 2022 году избран членом правления Caspian Energy Club.
За время работы в этой сфере инициировал открытие кинотеатров в различных регионах Азербайджана. С 2005 года представлял Азербайджан на различных международных мероприятиях и форумах, проводимых более чем в 30 зарубежных странах.
В Азербайджане в конце сентября пройдут общественные слушания по новой редакции закона «О политических партиях»
Армянские военные обстреляли технику частной компании, используемую при дорожных работах на границе – Минобороны Азербайджана
Джаббаров и Стоянов обсудили вопросы экономcотрудничества Баку и Софии
Brent торгуется у $92,4 за баррель
Министры транспорта Азербайджана, РФ и Ирана обсудят в Баку развитие ТК «Север-Юг»
ЕК намерена представить 9 сентября предложение по «потолку» цен на российский газ
Алиев выделил 600 тыс. манатов на восстановление дома Садыгджана в Шуше
Алиев выделил 600 тыс. манатов на проектирование двух школ в Зангилане и Кяльбаджаре
Немец Тухель уволен с поста главного тренера лондонского футбольного клуба Челси
ЖКХ Гянджи направит около 900 тыс. манатов на капремонт системы освещения города
ИВ Сумгайыта направит около 2,4 млн манатов на работы по благоустройству в городе
ИВ Гедабека направит свыше 800 тыс. манатов на асфальтирование улиц и площадей города
Глава Еврокомиссии предложила выделить Украине еще 5 млрд евро финансовой помощи
В Казахстане исключат из числа государственных праздников день первого президента
Премьер Эстонии посоветовала ряду предприятий приостановить производство
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
В Баку в начале сентября пройдет международная оборонная выставка ADEX
Атлантический совет анонсировал обсуждение меморандума о сотрудничестве ЕС и Азербайджана в энергетике
В Баку в конце июня обсудят вопросы диверсификации экономики Азербайджана
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ