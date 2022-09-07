Заур Дарабзаде назначен председателем Caspian Energy Georgia

Об этом сообщил председатель и главный исполнительный директор Caspian Energy Club Тельман Алиев.

По его словам, возглавляемый Зауром Дарабзаде «Caspian Energy Georgia» будет представлять интересы и управлять проектами Caspian Energy Club на территории Грузии. К числу данных проектов относятся международные мероприятия «Caspian Energy Forum Georgia», «Caspian Energy Award Georgia», «Brand Award Georgia», а также B2G и B2B форумы, мероприятия CEO Breakfast и CEO Lunch, бизнес-туры и круглые столы, которые будут организовываться во всех регионах Грузии.

Заур Дарабзаде выразил признательность высшему руководству «Caspian Energy Club» за оказанное ему высокое доверие. Он подчеркнул, что примет активное участие и приложит все усилия для расширения нетворкинга между предпринимателями Азербайджана и Грузии, а также для развития торгово-экономических связей. Мой первый визит в этой должности состоится 11-14 сентября в город Батуми в рамках B2G форума и бизнес-туров, организуемых Caspian Energy Club.

Дарабзаде Заур Мехраб оглы родился в 1985 году в городе Баку. В 1990 году поступил в среднюю школу № 18 города Баку. После окончания школы поступил на факультет бухгалтерского учета и аудита азербайджанского финансово-экономического колледжа. В последующие годы с целью получения высшего образования продолжил обучение на бакалавриате по специальности "Бухгалтерский учет и аудит" в Межрегиональной Академии управления персоналом Украины. С 2019-2020 год получил степень магистра в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко.

Является создателем первого интернет-радио «Day.Az Радио» в Азербайджане. Кроме того, проработал заместителем директора в компании «Day.Az Медиа» (Trend.Az, Day.Az, Milli.az, Turbo.az).

В 2012 году в рамках проводимого в Баку чемпионата мира среди женщин «FIFA U-17» был маркетинг директором сольных концертов всемирно известных звезд, таких как Дженнифер Лопес, Рианна и Шакира, организованныхв Азербайджане со стороны Universal Music Group на сцене Baku Crystall Hall.

Работал координатором, создав радио Auto FM 107.7 при центре интеллектуального управления транспортом министерства транспорта.

В 2015 году назначен генеральным директором первой в Азербайджане сети кинотеатров Cinema Plus, оснащенной современными технологиями.

С января 2018 года избран членом правления сети кинотеатров CinemaPlus.

С июля 2020 года назначен председателем наблюдательного совета сети кинотеатров Cinema Plus и занимает эту должность по сей день.

В 2022 году избран членом правления Caspian Energy Club.

За время работы в этой сфере инициировал открытие кинотеатров в различных регионах Азербайджана. С 2005 года представлял Азербайджан на различных международных мероприятиях и форумах, проводимых более чем в 30 зарубежных странах.