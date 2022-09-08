Социальная акция для школьников Сальяна от Yelo Bank



YeloBankстарается вносить свой вклад не только в экономическое развитие регионов, но и в их социальную жизнь. На этот раз, в преддверии нового учебного года, банк провел благотворительную акцию для школьников Сальяна.



Основной целью социальной акции «В школу с Yelo Bank» являлось обеспечение детей-первоклассников школьными принадлежностями. В мероприятии, состоявшемся 5 сентября в средней школе № 2 города Сальян, помимо сотрудников Банка и учителей, приняли участие представители Исполнительной власти Сальянского района и Министерства образования. После вручения подарков более чем 30 учащимся из разных школ Сальяна для них было организовано развлекательное шоу. Данной социальной инициативойYeloBankнамерен не только поддержать образование в регионах, но и подарить праздничное настроение детям, только что пошедшим в школу.



Следует отметить, чтоYeloBankнесколько месяцев назад открыл в городе Сальян новый яркий филиал.



С начала этого годаYeloBankподписал множество проектов, направленных на поддержку детей в построении их светлого будущего. Подобные инициативные проекты планируется продолжить до конца года.



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