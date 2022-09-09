РФ предлагает Азербайджану и Ирану двусторонние пилотные проекты в рамках упрощенного таможенного коридора - Новак

Россия предлагает Азербайджану и Ирану реализацию двусторонних пилотных проектов в рамках механизма упрощенного таможенного коридора, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

«Важным вопросом развития взаимной торговли между Россией и Ираном является также реализация таможенного прохождения грузов через границы. В этой связи хотел бы с удовлетворением отметить подписание трехстороннего меморандума между таможенными службами Азербайджана, России и Ирана об упрощении транзитных перевозок. Считаем важным также продолжение взаимодействия между таможенными ведомствами трех стран, в том числе, в рамках договоренности о реализации взаимного признания статуса уполномоченного экономического оператора, а также пилотных двусторонних проектов России с Ираном и с Азербайджаном в рамках механизма упрощенного таможенного коридора, который призван расширить преимущества компаний со статусом уполномоченного экономического оператора и компаний с низким уровнем риска нарушения таможенного законодательства», сказал Новак в пятницу в Баку на первой трехсторонней встречи по развитию МТК «Север-Юг».

Как передает корреспондент агентства «Интерфакс-Азербайджан», по его словам, с целью обеспечения бесшовной эффективной работы коридора «Север-Юг» российская сторона разработала перечень мероприятий на территории России по созданию необходимой инфраструктуры для реализации проекта – западный маршрут с целевым показателем объема перевозки до 15 млн тонн год, а также подготовила предложения по наполнению нормативно-правовой базы для реализации маршрута.

«Считаем важным в рамках рабочей группы в течение ближайших нескольких месяцев разработать перечень конкретных мероприятий по расшивке узких мест, разработать и определить предварительные оценки объемов, необходимых к привлечению инвестиций и финансирования этих объектов, подготовить предложения по управлению и операторству, а также предложения по источникам финансирования. На следующем этапе необходимо подготовить полноформатное межправительственное трехстороннее соглашение по реализации проекта, которое позволит значительно расширить трехстороннее экономическое сотрудничество между нашими странами, обеспечить реализацию транспортного коридора и расширить транспортные связи на долгие годы», - добавил Новак.

Б.Рустамбеков, Э.Шафиев