Индия запретила экспорт дробленого риса, ввела пошлины на другие виды риса

Индия запретила экспорт дробленого риса и ввела экспортные пошлины на другие виды этого зерна, что еще больше усилит глобальное инфляционное давление и усугубит проблемы с поставками продовольствия, пишет The Wall Street Journal.

Управление внешней торговли Индии опубликовало данное указание поздно вечером в четверг, в пятницу оно вступило в силу.

В стране была введена 20%-ная пошлину на экспорт белого и коричневого риса, на которые приходится около 60% общемирового объема продаж Индии. Пропаренный рис и басмати не подпали под ограничения. Экспорт дробленого риса будет разрешен до 15 сентября в тех случаях, когда погрузка началась до запрета и грузы уже были переданы на таможню.

Индия является крупнейшим поставщиком риса в мире. По данным ряда местных экспортеров, на страну приходится свыше 40% мировой торговли этим зерном.

В том числе Индия выступает ведущим поставщиком более дешевого дробленого риса в некоторые африканские страны, которые используют его в качестве основного продукта питания. Китай также является крупным покупателем дробленого риса, используя его в качестве корма для животных, а также для производства лапши и вина.

Запрет на экспорт риса и новые пошлины представляют собой третий крупный шаг Индии по ограничению экспорта продуктов питания, вызванный опасениями относительно сокращения поставок и инфляции. В мае Индия ограничила экспорт пшеницы и сахара на ожиданиях, что производство пострадает от жары в различных регионах страны после самых жарких марта и апреля более чем за 100 лет.

После этого из-за недостаточного количества дождей в июне-августе в ключевых производящих штатах Уттар-Прадеш, Западная Бенгалия и Бихар посевы риса сократились на 13% - до 23,1 млн га по сравнению с 26,7 млн га годом ранее, сообщало министерство сельского хозяйства страны. Сбор урожая начнется в октябре.

В прошлом финансовом году, который завершился в марте, экспорт риса из страны достиг рекордных 21,2 млн тонн по сравнению с 17,8 млн тонн годом ранее. При этом производство выросло также до максимума и составило 129,66 млн тонн против 121,1 млн тонн в предыдущий год.

Решение Индии прекратить экспорт дробленого риса будет стоить ей доли на рынке, поскольку покупатели могут переключиться на Вьетнам и Таиланд, которые являются вторым и третьим по величине экспортерами этой сельхозкультуры, полагает старший исполнительный директор Всеиндийской ассоциации экспортеров риса Винод Каул.

"Запрет ужасно повлияет на положение Индии на мировом рынке", - сказал он.

Страна в прошлом фингоду экспортировала около 3,8 млн тонн дробленого риса, с начала текущего (в апреле-июне) 1,4 млн тонн. При нынешних ограничениях зарубежные поставки упадут почти на 50% - примерно до 2 млн тонн, добавил Каул.

Котировки акций крупнейших индийских производителей и экспортеров по итогам торгов в пятницу снизились: KRBL Ltd. - на 1%, LT Foods Ltd. - на 5% и Chaman Lal Setia Exports Ltd. - на 3,9%.