Блинкен призвал Армению и Азербайджан к прекращению боевых действий

Госсекретарь США Энтони Блинкен выразил обеспокоенность сообщениями о боестолкновениях на границе Азербайджана и Армении. "США глубоко обеспокоены сообщениями об активных боевых действиях между Арменией и Азербайджаном. Мы призываем к немедленному прекращению военных действий", - написал Блинкен в твиттер. Р.Ахмедов

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