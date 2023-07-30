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Внешняя политика 30.07.2023 18:22

Алиев и Блинкен обсудили последнюю ситуацию в регионе

Госсекретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, сообщает пресс-служба главы азербайджанского государства.

В ходе телефонного разговора были обсуждены переговоры о мирном процессе между Азербайджаном и Арменией и последняя ситуация в регионе.

"Заявив, что предпринятые армянской стороной провокационные шаги препятствуют мирному процессу, глава государства подчеркнул, что продолжающееся незаконное присутствие вооруженных сил Армении на суверенной территории Азербайджана является источником военной напряженности в регионе", - говорится в сообщении.

Алиев отметил военную провокацию армянской стороны на погранпереходе Лачин, обстрел азербайджанских пограничников, попытку контрабанды, самовольную отправку грузовиков в Азербайджан.

Президент сказал, что, несмотря на то, что азербайджанская сторона выдвинула предложение об использовании дороги Агдам-Ханкенди для удовлетворения потребностей армянских жителей, и оно было поддержано Европейским союзом и Международным комитетом Красного Креста, Армения выступила против всех предложений: "Претензии армянской стороны о "гуманитарной ситуации" и "блокаде" являются политической манипуляцией".

Алиев заявил, что постоянная деструктивная деятельность Армении с целью помешать мирным переговорам, а также развитию контактов и диалога между Азербайджаном и местными армянскими жителями, недопустима. Глава государства напомнил, что азербайджанская сторона настроена решительно в направлении реинтеграции армянских жителей, с этой целью в Ходжалы была проведена первая встреча, а для второй встречи было представлено предложение Азербайджана.

"Энтони Блинкен выразил постоянную поддержку США переговорам по мирному договору между Азербайджаном и Арменией и коснулся важности пересечения государственной границы через пропускной пункт Лачин и других альтернативных путей, а также важности сохранения положительной динамики в переговорах", - говорится в сообщении.

В ходе телефонного разговора состоялся обмен мнениями и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

В.Алиев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ПРЕЗИДЕНТ, США, БЛИНКЕН


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