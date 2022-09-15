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ТЭК 15.09.2022 15:15

Россия готова обеспечить дополнительные объемы поставок газа в Турцию - Новак

Россия готова рассматривать вопрос об увеличении поставок газа в Турцию, если потребление в этой стране будет увеличиваться, заявил вице-премьер Александр Новак.

"У нас с Турцией существуют долгосрочные контакты. Они реализуются, как известно, через трубопровод "Голубой поток", через "Турецкий поток". Это касается поставок на внутренний рынок Турции, примерные объемы которого составляют около 26 млрд кубометров газа в год", - сказал Новак журналистам в четверг "на полях" саммита ШОС.

Он отметил, что в соответствии с контрактами поставки реализуются в полном объёме.

"Если турецкие партнеры будут увеличивать потребление газа и обращаться по дополнительным объемам, мы будем этот вопрос рассматривать и обеспечивать такие поставки", - сказал вице-премьер.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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