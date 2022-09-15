Денежные переводы в Азербайджан в I полугодии увеличились в 3,3 раза, 80% переводов осуществлено из России

Денежные переводы физических лиц в Азербайджан в первом полугодии 2022 года составили $1 млрд 604,288 млн, что в 3,3 раза больше показателя аналогичного периода 2021 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке.
При этом если в первом квартале текущего года объем денежных переводов в страну составил $239,971 млн, то во втором квартале объем переводов достиг $1 млрд 364,317 млн.
По данным ЦБ, больше всего переводов в отчетном периоде было осуществлено из России - $1 млрд 283,045 млн (рост в 4,9 раза) или 80% всех переводов физических лиц (в январе-июне 2021 года удельный вес – 53,1%).
При этом в апреле-июне 2022 года денежные переводы из РФ в Азербайджан составили $1 млрд 183,342 млн против $99,703 млн в январе-марте 2022 года.
В пятерку стран, из которых осуществлялись в Азербайджан переводы физлиц, также входят: США - $77,103 млн (рост в 2,6 раза), Турция - $55,462 млн (рост на 15,2%), Германия - $29,076 млн (рост в 2,8 раза) и Казахстан - $17,042 млн (рост на 8,8%).
По данным ЦБА, переводы из Азербайджана за рубеж в январе-июне 2022 года увеличились на 17,4% - до $300,641 млн.
Среди стран, в которые осуществлялись денежные переводы физлицами из Азербайджана, первое место занимает Турция - $90,743 млн (рост на 29,4%). На Турцию пришлось 30,2% всех переводов из Азербайджана за полугодие (в январе-июне 2021 года – 27,4%).
В отчетный период переводы из Азербайджана в Россию составили $44,878 млн (спад на 18,2%), удельный вес – 14,9% (годом ранее - 21,4%).
В топ-5 стран, в которые физлица в Азербайджане осуществили переводы, также входят Грузия - $31,6 млн (спад на 15,2%), США - $29,527 млн (рост на 66,8%) и Великобритания - $17,843 млн (рост в 1,9 раза).
В 2021 году денежные переводы физических лиц в Азербайджан составили $1 млрд 133,391 млн (рост на 3,6% по сравнению с 2020 годом), из Азербайджана - $661,512 млн (+18,9%).
А.Азизов
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