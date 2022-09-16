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Регион 16.09.2022 23:18

Армения намерена приобретать оружие

Армия Армении нуждается в оружии и руководство страны предпринимает меры по его приобретению из разных источников, заявил спикер парламента Армении Ален Симонян.

"Реальная нужда армии, которая не связана с нашими желаниями и поведением, это нужда в оружии. Постоянно эта сфера нуждается в пополнении. Все остальные нужды Минобороны Армении решает. Проблем с финансированием нет", - сказал Симонян в эфире Общественного телевидения Армении.

По его словам, по части приобретения оружия предпринимаются различные меры, и "мы не довольствуемся приобретением оружия с одного направления".

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Тэги: АРМЕНИЯ, ОРУЖИЕ, ЗАКУПКИ


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