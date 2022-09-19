Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.783 RUR   0.0292 GBR   2.0881 TRY   0.0984

Цена на нефть

15.09 $/bbl +/- WTI 85.10 -3.38 Brent 90.84 -3.26

Погода в Баку

  ночь день

Регион 19.09.2022 10:03

Патрушев обсудит в Китае укрепление двустороннего взаимодействия в сфере безопасности - Совбез РФ

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев прибыл в Китай, в ходе визита будет обсуждаться укрепление двустороннего сотрудничества в сфере безопасности, сообщили в пресс-службе Совбеза РФ в понедельник.

"Планируется обсудить вопросы в развитие договоренностей, достигнутых на встрече президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпиня, а также широкий спектр тем, направленных на дальнейшее укрепление двустороннего взаимодействия в сфере безопасности", - сообщила пресс-служба.

В Китае Патрушев проведет российско-китайские консультации, сообщили в Совбезе РФ.

"Николай Патрушев проведет российско-китайские консультации по стратегической стабильности с членом политбюро ЦК КПК Ян Цзечи, а также российско-китайские консультации по общественной безопасности, юстиции и правопорядку с членом политбюро ЦК КПК Го Шэнкунем", - говорится в сообщении пресс-службы Совбеза РФ.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ПАТРУШЕВ, КИТАЙ, ВИЗИТ


Похожие новости


Патрушев примет участие во встрече секретарей СБ стран ШОС Патрушев пообещал совместную реакцию России и Белоруссии на военные провокации Салливан и Патрушев обсудили региональные и глобальные проблемы - Белый дом Необходимо не дать США закрепиться в СНГ под предлогом ухудшения обстановки в Афганистане - Патрушев Западные страны, эвакуируя свой персонал, бросают сотрудничавших с ними афганцев на произвол судьбы - Патрушев Патрушев назвал смену власти в Афганистане результатом просчетов разведок США, Британии и их союзников

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az