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Регион 25.09.2022 12:30

Развитие отношений Ирана с РФ и КНР поможет нейтрализовать санкции США - Раиси

Сотрудничество Ирана с РФ, КНР и другими государствами позволит преодолеть действие санкций США, заявил китайским СМИ "на полях" Генассамблеи ООН иранский президент Ибрахим Раиси.

"Отношения Исламской Республики Иран, Китая, России и других стран, которые могли попасть под санкции, внесут огромный вклад в нейтрализацию этих ограничительных мер, применяемых американцами", - приводит его слова агентство "Мехр".

Также он выразил желание добиться обновленного миропорядка, который будет исключать гегемонию одной силы и "попирание прав многих народов".

"Взаимодействие нашей страны с Китаем, Россией и другими членами Шанхайской организации сотрудничества (...) с Организацией экономического сотрудничества, совместная работа может привести к появлению новых центров силы", - сказал Раиси.

При этом он упомянул подписанное в марте 2021 года соглашение о всеобъемлющем стратегическом партнерстве Ирана и КНР сроком на 25 лет.

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Тэги: ИРАН, КИТАЙ, САНКЦИИ


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