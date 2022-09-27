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ТЭК 27.09.2022 14:25

Песков о возможной диверсии на "Северном потоке": сейчас нельзя исключать ни одну из версий

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в настоящее время нельзя исключать ни одну из версий причин ситуации вокруг "Северного потока".

В ходе общения с журналистами во вторник Пескова спросили, допускают ли в Кремле, что причиной произошедшего стала диверсия.

"Сейчас нельзя исключать ни одного варианта. Очевидно, что есть какое-то разрушение трубы. А что стало причиной - тут до того, как появятся результаты исследования, исключать хоть какой-то вариант нельзя", - сказал Песков.

В ночь на 26 сентября произошла утечка на одной из ниток магистрали "Северный поток 2". Это случилось в датской ИЭЗ юго-восточнее Борнхольма.

Также утечки газа зафиксированы из обеих ниток первого "Северного потока" - в исключительной экономической зоне Дании северо-восточнее острова Борнхольм.

Вокруг зон утечек установлены 5-мильные запретные зоны для судоходства.

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