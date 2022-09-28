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28.09.2022 10:02

Kapital Bank открыл очередной филиал в Баку

Kapital Bank открыл новый филиал «Туси» в Хатаинском районе Баку. Новый офис находится по адресу: улица Вунгтау 83 (недалеко от отделения ASAN Xidmət, расположенного возле украинского круга). Филиал имеет все необходимые возможности и условия для предоставления клиентам традиционных банковских услуг на высоком уровне.

Филиал «Туси» предлагает клиентам расчетно-кассовые операции, вклады, различные виды кредитования, платежные карты, возможность оплаты связи, коммунальных и прочих услуг, обмен валюты и другие банковские услуги.

Kapital Bank с 2015 года продолжает проект трансформации своей филиальной сети в Баку и регионах. За прошедший период более 70 филиалов были капитально отремонтированы и переехали в новые офисы, свыше 40 новых филиалов и отделений было введено в эксплуатацию. Как продолжение проекта трансформации, в текущем году планируется открытие новых филиалов и отделений, а также проведение основательных ремонтных работ еще в нескольких столичных и региональных офисах.

Kapital Bank, первый банк страны, входит в состав PAŞA Holding и оказывает услуги населению в 112 филиалах и 24 отделениях, имея самую широкую сеть обслуживания в Азербайджане. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте https://kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196. Для подачи онлайн-заявки на потребительский кредит: https://kbl.az/krdt, для заявки на карту рассрочки Birbank: https://kbl.az/tkstcrd.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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