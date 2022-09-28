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Финансы 28.09.2022 14:03

Банки выплатят $1,8 млрд штрафов в США за использование трейдерами запрещенных мессенджеров

Одиннадцать крупнейших мировых банков и брокерских фирм выплатят штрафы на общую сумму $1,8 млрд для завершения расследований регулирующих органов в отношении использования их сотрудниками запрещенных приложений для обмена сообщениями.

Как сообщается в пресс-релизе Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC), по $125 млн выплатят Bank of America Corp., Citigroup Inc., Barclays Plc, Credit Suisse Group AG, Deutsche Bank AG, Goldman Sachs Group, Morgan Stanley и UBS Group AG. На Nomura Holdings Inc. и Jefferies LLC наложен штраф в размере $50 млн, на Cantor Fitzgerald & Co. - $10 млн.

Кроме того, они заплатят штрафы Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) в размере от $6 млн до $75 млн.

SEC заявила, что обнаружила повсеместное использование коммуникаций вне разрешенных каналов. В некоторых случаях надзорные органы в банках знали и даже поощряли сотрудников использовать несанкционированные приложения для обмена сообщениями вместо переписки по электронной почте компаний или на других одобренных платформах.

"Сегодняшние действия - как с точки зрения вовлеченных фирм, так и с точки зрения размера назначенных штрафов - подчеркивают важность требований к ведению документации: они непреложны, - сказал директор по правоприменению SEC Гурбир Гревал. - Если будут обвинения в правонарушениях или неправомерных действиях, мы должны иметь возможность изучить бухгалтерские книги и записи фирмы, чтобы определить, что произошло".

Bank of America "широко и давно использовал несанкционированные методы в деловых коммуникациях", говорится в сообщении CFTC. Один трейдер написал в сообщении от 2020 года своему коллеге: "Мы постоянно используем WhatsApp, но регулярно удаляем болтовню", по данным CFTC.

Штрафы, о которых многие банки уже сообщили акционерам, подчеркивают строгий подход регуляторов к правоприменению. Штрафы в размере $200 млн, которые должны заплатить многие из банков, обычно применялись только в случаях мошенничества или расследований, в которых предполагалось причинение вреда инвесторам. Однако SEC в последнее время настаивала на введении более высоких штрафов, заявив, что хочет взимать суммы, которые наказывают правонарушителей и эффективно предотвращают неправомерные действия, отмечает The Wall Street Journal.

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Тэги: МИР, БАНКИ, ШТРАФ


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