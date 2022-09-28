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ТЭК 28.09.2022 21:20

«Газпром нефть» планирует поставлять с Чаянды на рынки АТР 1,9 млн тонн нефти

"Газпром нефть" ввела в эксплуатацию новую нефтегазовую инфраструктуру на Чаяндинском месторождении.

С запуском производственного комплекса ежегодный уровень поставок нефти с Чаяндинского месторождения на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона достигнет 1,9 млн тонн. Кроме того, из нефтяных оторочек будет добываться 2,2 млрд куб. м газа, сообщали компания.

"Запуск инфраструктуры позволит создать якорный актив для дальнейшей эффективной разработки "Газпром нефтью" ресурсной базы в Восточной Сибири. Чаяндинское месторождение - базовое для крупнейшего центра добычи углеводородов в Якутии и один из ключевых проектов "Газпрома" на Востоке России. Месторождение является ресурсной базой для стратегических магистральных систем транспортировки газа и нефти - "Сила Сибири" и "Восточная Сибирь-Тихий океан" (ВСТО). "Газпром" ведет масштабную разработку многокомпонентных запасов Чаяндинского месторождения. "Газпром нефть" разрабатывает трудноизвлекаемые нефтяные запасы", - говорится в пресс-релизе.

Чаяндинское НГКМ - одно из крупнейших на Востоке России. Является базовым для формирования Якутского центра газодобычи и ресурсной базой для газопровода "Сила Сибири" (наряду с Ковыктинским месторождением в Иркутской области). Газовую часть месторождения осваивает "Газпром добыча Ноябрьск". Добычу нефти ведет "Газпромнефть-Заполярье". Извлекаемые запасы месторождения составляют 1,2 трлн кубометров газа и 61,6 млн тонн нефти.

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Тэги: РОССИЯ, ГАЗПРОМНЕФТЬ, НЕФТЬ, ГАЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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