Казахстан подвергся масштабной кибератаке

Масштабные кибератаки на казахстанский сегмент интернета фиксируются уже несколько дней, для атаки используются ботнеты, заявили в АО "Государственная техническая служба".
"АО "Государственная техническая служба" сообщает, что сегодня утром вновь были зафиксированы масштабные кибератаки на Казнет. На данный момент техническими специалистами ведутся работы по нейтрализации угроз", - говорится в сообщении компании, распространенном в четверг.
По ее данным, атаки отражаются на работе интернет-соединений во всех регионах страны.
Нарастающая вредоносная активность была замечена 24 сентября и постоянно увеличивалась. Пик атак пришелся на 28 сентября, говорится в сообщении.
"Для DDoS-атаки использовались сети из зараженных компьютеров и IoT-устройств называемые ботнетами", - информировали специалисты.
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