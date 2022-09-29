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СНГ 29.09.2022 13:04

Казахстан подвергся масштабной кибератаке

Масштабные кибератаки на казахстанский сегмент интернета фиксируются уже несколько дней, для атаки используются ботнеты, заявили в АО "Государственная техническая служба".

"АО "Государственная техническая служба" сообщает, что сегодня утром вновь были зафиксированы масштабные кибератаки на Казнет. На данный момент техническими специалистами ведутся работы по нейтрализации угроз", - говорится в сообщении компании, распространенном в четверг.

По ее данным, атаки отражаются на работе интернет-соединений во всех регионах страны.

Нарастающая вредоносная активность была замечена 24 сентября и постоянно увеличивалась. Пик атак пришелся на 28 сентября, говорится в сообщении.

"Для DDoS-атаки использовались сети из зараженных компьютеров и IoT-устройств называемые ботнетами", - информировали специалисты.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ИНТЕРНЕТ, КИБЕРАТАКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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