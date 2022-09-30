Kapital Bank провел интеллектуальные игры для пенсионеров

Kapital Bank провел очередной социальный проект в честь 1 октября — Международного дня пожилых людей. Члены центра Yaşa («Живи») смогли испытать свои знания в командном интеллектуальном турнире, которое прошло в формате знаменитой игры «Что? Где? Когда?».

В турнире приняли участие 10 команд по 6 человек в каждой. Участникам задавались вопросы на эрудицию и логику, ведущим мероприятия был основатель интеллектуального клуба «Туран» Вугар Зейналов. В напряженной борьбе победителем турнира стала команда Sərvət, команда Çinar заняла второе место, Uğur — третье.

В церемонии награждения участвовал начальник отдела по связям с общественностью Kapital Bank Парвиз Садраддинов. Команде-победителю был вручен памятный кубок, а всем призерам — денежные призы. Выступившая на мероприятии председатель правления объединения Üçüncü Bahar Лейла Агаева выразила благодарность членам команд за активное участие в турнире и пожелала им успехов.

Центры Yaşa работают в Баку (поселок Бакиханов, ул. Я. Алиева, 1), Шамахе (ул. Азадлыг 1) и Мингячевире (ул. Самед Вургуна 19). В настоящее время около 6000 человек являются их активными членами. В мероприятиях центров, которые бывают посвящены различным темам, каждый раз принимает участие около 120–150 человек. Подробную информацию о центрах можно получить по номерам 0555165002, 0557042018 и в социальных сетях: https://www.facebook.com/uchuncubahar, https://www.instagram.com/uchuncu.bahar/.

Kapital Bank, первый банк страны, входит в состав PAŞA Holding и оказывает услуги населению в 112 филиалах и 24 отделениях, имея самую широкую сеть обслуживания в Азербайджане. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте https://kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196. Для подачи онлайн-заявки на потребительский кредит: https://kbl.az/krdt, для заявки на карту рассрочки Birbank: https://kbl.az/tkstcrd.