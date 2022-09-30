Компании Литвы, Латвии и Польши зарезервировали на 10 лет 60% мощностей терминала СПГ в Клайпеде

Крупные поставщики газа Литвы, Латвии и Польши зарезервировали около 60% всех мощностей Клайпедского терминала сжиженного природного газа (СПГ) на 10 лет, сообщил в пятницу оператор терминала Klaipedos nafta.
"Мы надеемся, что долгосрочные контракты с пользователями терминалов будут способствовать надежному и бесперебойному газоснабжению региона, создадут возможности для пользователей терминала легче управлять контрактами на поставки и заранее запасаться природным газом, обеспечивая себе максимально выгодную цену на рынке", - цитируется в сообщении генеральный директор компании Дарюс Шилянскис.
По его словам, до сих пор терминал был, пожалуй, единственным в Европе, не имевшим возможности долгосрочного резервирования мощностей.
Однако с 2023 года терминал будет работать по новой модели (когда две трети мощностей терминала должны быть зарезервированы на 5-10 лет для четырех крупных пользователей - ИФ), что, по мнению Klaipedos nafta, повысит надежность поставок газа.
С начала эксплуатации терминала им воспользовались восемь клиентов из стран Балтии, Норвегии и Польши, среди них крупнейший клиент в Литве - завод по производству азотных удобрений Achema, которые временно не работает с сентября.
Регазификационная мощность терминала в настоящее время составляет 3,75 млрд кубометров. Однако рассматривается возможность увеличения мощности до 5 млрд или 6,25 млрд кубометров.
В свою очередь латвийская госкомпания Latvenergo сообщает, что получила право использовать мощность терминала в 6 ТВт в течение следующих 10 лет для регулярных поставок газа на свои ТЭЦ.
Latvenergo участвовала в процедуре долгосрочного распределения мощностей СПГ-терминала, организованной Klaipedos nafta.
По данным латвийской компании, аукцион показал, что спрос превышает предложение в четыре раза. Поэтому правила получения мощностей диктует Klaipedos nafta. Компании, предложившие долгосрочные (до 10 лет) договоры, имели преимущество.
Помимо получения мощности, такой договор даст Latvenergo возможность начиная с 2023 года покупать газ без посредников, тем самым получая более выгодные для латвийской экономики цены.
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