Азербайджан имеет возможность как минимум удвоить экспорт газа в Европу - Алиев

На основе меморандума о стратегическом партнерстве в энергетической сфере, подписанного с Европейским Союзом в последующие несколько лет Азербайджан увеличит экспорт газа в Европу как минимум в два раза, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«На основе меморандума о стратегическом партнерстве в энергетической сфере, подписанного с ЕС в последующие несколько лет Азербайджан увеличит экспорт газа в Европу как минимум в два раза. Для этого есть возможности», - сказал Алиев в пятницу в Софии во время совместного заявления для прессы.

Президент также отметил, что доказанные запасы природного газа в Азербайджане составляют 2,6 трлн кубометров.

«Новая диверсифицированная газотранспортная инфраструктура позволяет нам обеспечивать природным газом много стран. Конечно же, успехи, достигнутые в этой области, также являются хорошей основой для дальнейших планов», - отметил глава государства.

Б.Рустамбеков