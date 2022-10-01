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Регион 01.10.2022 20:20

Атака мятежников привела к гибели 19 человек на юго-востоке Ирана

Группа мятежников провела атаку на полицейский участок в провинции Систан и Белуджистан на юго-востоке Ирана, 19 человек погибли, сообщают в субботу иранские СМИ.

Нападение произошло в административном центре провинции - городе Захедан. Среди погибших - трое бойцов иранского элитного Корпуса стражей Исламской революции. Еще 32 стража порядка получили ранения.

Власти Ирана пока не сообщают, были ли участники нападения связаны с антиправительственными акциями протеста, проходящими в последние дни в Иране. Западные СМИ отмечают, что также нельзя исключать версию, согласно которой нападавшие связаны с сепаратистами.

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Тэги: ИРАН, ИНЦИДЕНТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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