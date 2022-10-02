В Дании заявили, что газ перестал уходить из поврежденных линий «Северного потока»

Специалисты более не фиксируют утечек газа на газопроводе "Северный поток 1", сообщает в воскресенье Associated Press (AP) со ссылкой на энергетическое агентство Дании.
"Компания Nord Stream AG проинформировала энергетическое агентство Дании, что теперь на обеих нитках газопровода "Северный поток 1" - стабильное давление. Этот факт указывает на то, что утечки газа на обеих линиях завершились", - приводит AP заявление агентства.
Накануне энергетическое агентство Дании также сообщило о прекращении утечки газа с газопровода "Северный поток 2".
В ночь на 26 сентября произошла утечка на одной из ниток магистрали "Северный поток 2". Это случилось в датской исключительной экономической зоне юго-восточнее острова Борнхольм. Также утечки газа зафиксированы из обеих ниток первого "Северного потока" северо-восточнее Борнхольма.
Позднее министр обороны Дании Мортен Бодсков заявил, что датские специалисты должны будут подождать одну-две недели, прежде чем начать расследование инцидентов с газопроводами "Северный поток" и "Северный поток 2".
"Должно пройти какое-то время. Учитывая информацию о том, сколько газа осталось в трубах и то, когда давление в трубопроводе снизится, можно сказать, что уйдет одна-две недели на то, чтобы в зоне, где произошли инциденты, стало безопасно (и можно было бы начать расследование - ИФ)", - отмечал министр.
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