Азеришыг направит свыше 5 млн манатов на работы по снижению потерь э/э в Нефтчалинском районе

ОАО «Азеришыг» направит более 5 млн манатов на работы, направленные на уменьшение потерь электроэнергии в распределительных сетях в 5 селах Нефтчалинского района.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно материалам www.etender.gov.az, с этой целью Азеришыг подписал два контракта на общую сумму 5 млн 24,295 тыс. манатов.

Первый контракт подписан с ООО «Smart Energy Services». Он предусматривает реконструкцию линий электропередач, комплексно-трансформаторных пунктов и самоизоляционных кабелей в селах Гарагашлы, Бешдели, Ченган, Арабгардашбейли.

Сумма контракта – 3 млн 294,964 тыс. манатов.

Второй контракт подписан с ООО «Ites Company», который предусматривает реконструкцию линий электропередач, комплексно-трансформаторных пунктов и самоизоляционных кабелей в селе Холгарагашлы.

Сумма контракта – 1 млн 729,331 тыс. манатов.

Б.Рустамбеков