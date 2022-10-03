Инвестиции в экономику Азербайджана в 2021г выросли на 12,6%, иностранные инвестиции выросли на 22,4%

Суммарные инвестиции в экономику Азербайджана в 2021 году составили 25 млрд 313,8 млн манатов ($14 млрд 890,4 млн), что на 12,6% больше показателя за 2020 год.
Как сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомстате, в 2021 году объем иностранных инвестиций в экономику страны составил 12 млрд 751,9 млн манатов ($7 млрд 501,1 млн), что на 22,4% больше показателя 2020 года.
При этом в 2021 году удельный вес иностранных инвестиций в экономику Азербайджана составил 50,4% против 46,3% в 2020 году.
По данным статистики, внутренние инвестиции в 2021 году по сравнению с 2020 годом увеличились на 4,1% - до 12 млрд 561,9 млн манатов ($7 млрд 389,3 млн).
В целом, в 2017-2021гг суммарные инвестиции в экономику Азербайджана составили 123 млрд 123,9 млн манатов, тогда как в 2012-2016гг в экономику было вложено 106 млрд 353,6 млн манатов.
А.Азизов
Азеришыг направит на энергоснабжение важных объектов в Кяльбаджаре более 3,4 млн манатов
Минэкологии Азербайджана установит в Карабахе и В.Зангезуре автоматические метеорологические станции
Азербайджан предложил Армении провести заседание комиссии по делимитации границы в октябре
Число случаев COVID-19 в мире достигло 618 млн - университет Хопкинса
Перес выиграл Гран-при Сингапура «Формулы-1»
В Азербайджане суточная заболеваемость COVID-19 выросла на 12%
В Гадруте открылся центр семейного здоровья
Капремонт асфальтового покрытия на улицах Мингечевира обойдется почти в 2,2 млн манатов
Алиев: первая группа жителей Лачина может вернуться в город до конца 2023г
Милорад Додик лидирует на выборах президента Республики Сербской
Инфляция в Турции в сентябре вновь ускорилась, превысила 83%
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Банк Республика запускает кредитную кампанию «10 Возможностей для Бизнеса»
Награждены участники стипендиальной программы Red Hearts
В Баку прошел первый фестиваль дизайна при поддержке Yelo Bank
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
В Баку в начале сентября пройдет международная оборонная выставка ADEX
Атлантический совет анонсировал обсуждение меморандума о сотрудничестве ЕС и Азербайджана в энергетике
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично