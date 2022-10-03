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Макроэкономика 03.10.2022 11:35

Инвестиции в экономику Азербайджана в 2021г выросли на 12,6%, иностранные инвестиции выросли на 22,4%

Суммарные инвестиции в экономику Азербайджана в 2021 году составили 25 млрд 313,8 млн манатов ($14 млрд 890,4 млн), что на 12,6% больше показателя за 2020 год.

Как сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомстате, в 2021 году объем иностранных инвестиций в экономику страны составил 12 млрд 751,9 млн манатов ($7 млрд 501,1 млн), что на 22,4% больше показателя 2020 года.

При этом в 2021 году удельный вес иностранных инвестиций в экономику Азербайджана составил 50,4% против 46,3% в 2020 году.

По данным статистики, внутренние инвестиции в 2021 году по сравнению с 2020 годом увеличились на 4,1% - до 12 млрд 561,9 млн манатов ($7 млрд 389,3 млн).

В целом, в 2017-2021гг суммарные инвестиции в экономику Азербайджана составили 123 млрд 123,9 млн манатов, тогда как в 2012-2016гг в экономику было вложено 106 млрд 353,6 млн манатов.

А.Азизов

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Тэги: ЭКОНОМИКА, ИНВЕСТИЦИИ, ДИНАМИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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