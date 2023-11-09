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Бизнес и законодательство 09.11.2023 12:41

За последние 20 лет в экономику Азербайджана инвестировано более $310 млрд - Алиев

За последние 20 лет в экономику Азербайджана инвестировано более $310 млрд, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

“За последние двадцать лет в экономику Азербайджана было инвестировано более 310 млрд долларов США, из которых около 200 млрд долларов приходится на долю неэнергетического сектора. Это является результатом благоприятного инвестиционного климата в нашей стране”, - сказал Алиев в четверг в рамках 16-го Саммита Организации экономического сотрудничества в Ташкенте.


Как сообщает сайт азербайджанского лидера, президент отметил, что Азербайджан как активный член ОЭС официально утвержден в качестве страны, где будет размещен Центр чистой энергии ОЭС, подчеркнув, что Баку уделяет особое внимание развитию сектора возобновляемой энергетики, несмотря на наличие богатых нефтегазовых ресурсов.


“Потенциал возобновляемых источников энергии Азербайджана составляет 37 ГВт ветровой и солнечной энергии на суше и 157 ГВт ветровой энергии в азербайджанском секторе Каспийского моря”, - подчеркнул Алиев.


Также президент отметил, что в настоящее время идет работа над расширением пропускной способности железных дорог, проходящих по коридорам Восток-Запад и Север-Юг.


“Транспортно-логистическая инфраструктура Азербайджана доступна странам-членам ОЭС. За последние годы Азербайджан инвестировал миллиарды долларов США в свою транспортную инфраструктуру и стал одним из транспортно-логистических узлов Евразии вдоль транспортных коридоров Восток-Запад и Север-Юг. Строительство азербайджанских участков обоих коридоров уже завершено. В настоящее время мы работаем над расширением пропускной способности железных дорог, проходящих по этим коридорам”, - отмечается в сообщении.


Х.Насирзаде


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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, ЭКОНОМИКА, ИНВЕСТИЦИИ


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