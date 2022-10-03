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03.10.2022 17:05

Yelo Bank поддержал граждан в создании собственного бизнеса


Yelo Bank, всегда отличающийся корпоративной социальной ответственностью и способствующий развитию предпринимательства в стране, продолжает свою плодотворную поддержку в рамках Программы самозанятости. На этот раз банк осуществил бизнес-мечты еще четырех граждан.

Сотрудники банка предоставили необходимое оборудование Хавар Ахмедовой, желающей начать свой бизнес по производству текстильной продукции. Еще одной предпринимательнице, Лале Хамзаевой, был предоставлен небольшой набор для изготовления выкройки. Таким образом, Yelo Bank продолжает активно способствовать развитию женского предпринимательства в стране.

Другому гражданину, Роялу Адыгезалову, было предоставлено необходимое оборудование и материалы для открытия небольшой фотостудии. В рамках проекта, Yelo Bank - ставящий поддержку семей шехидов, ветеранов и участников Отечественной войны в первую очередь, поддержал участника Отечественной войны Эльвина Гасанова, снабдив его оборудованием для организации небольшой фотостудии.

Следует отметить, что программа самозанятости реализуется в соответствии с Меморандумом, подписанным между Министерством труда и социальной защиты населения, Центральным банком и Ассоциацией банков Азербайджана. Yelo Bank, присоединившийся к программе одним из первых, предоставил активы в различных сферах большому количеству людей с физическими ограничениями, семьям шехидов, ветеранам и малообеспеченным семьям как в Баку, так и в регионах страны. Банк продолжит поддерживать этот проект и в будущем.

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