Авиакомпании США столкнулись с дефицитом новых лайнеров Boeing и Airbus

Американские авиакомпании, которые уже испытывают трудности в связи с нехваткой пилотов и дефицитом запчастей, столкнулись с очередной проблемой - недостатком новых самолетов на фоне задержек поставок Boeing Co. и Airbus SE, пишет The Wall Street Journals.
Авиастроительные компании задерживают поставки новых узкофюзеляжных лайнеров, которые часто используются на внутренних рейсах в США и других кратковременных маршрутах. В связи с этим авиаперевозчики не могут увеличить количество рейсов, чтобы удовлетворить растущий спрос, и планировать свое расписание, отмечают топ-менеджеры компаний и чиновники отрасли.
"Нашей команде очень сложно планировать", - сказал председатель правления Southwest Airlines Co. Гэри Келли.
Представитель Boeing сообщила, что компания тесно сотрудничает с поставщиками, чтобы выполнить обязательства перед клиентами.
Boeing помимо проблем с поставками также сталкивается с регуляторными трудностями, связанными с лайнерами 737 MAX. Компания ждет одобрения от Федерального управления гражданской авиации (FAA) на их эксплуатацию к концу 2022 года.
Представители руководства Airbus также сообщили, что работают над урегулированием проблем с цепочкой поставок.
Задержки с поставками Boeing особенно ощутимы для United Airlines Holdings (SPB: UAL) Inc., которая в текущем году ожидала получить 53 новых узкофюзеляжных лайнеров концерна на фоне планов по расширению, однако по состоянию на август получила лишь семь новых самолетов.
Акции Airbus по итогам торгов в Париже в понедельник подорожали на 0,4%, бумаги Boeing Co. на торгах в Нью-Йорке растут на 3,7%. С начала года они подешевели на 20,6% и 37,6% соответственно.
Баку вручил Парижу ноту протеста в связи с новым актом вандализма, совершенным армянскими радикалами, перед посольством Азербайджана во Франции
Президент Алиев обсудил перспективы ВТС с главой Минобороны Израиля
Срок годности вакцины от COVID-19 "Спутник V" увеличен до 18 месяцев
Продажи складных телефонов в мире вырастут на 67% в 2022г - IDC
В Гадруте открылся центр семейного здоровья
Капремонт асфальтового покрытия на улицах Мингечевира обойдется почти в 2,2 млн манатов
Алиев: первая группа жителей Лачина может вернуться в город до конца 2023г
Миссия космических туристов к радиационному поясу Земли состоится не ранее 2023 года
Премьер Финляндии поддержала строительство частичного заграждения на восточной части границы с Россией
В ЕС напомнили Турции, что не признают ее меморандума с Ливией о разграничении зон в Средиземноморье
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Yelo Bank поддержал граждан в создании собственного бизнеса
AccessBank принял участие в семинаре WEPs
Банк Республика запускает кредитную кампанию «10 Возможностей для Бизнеса»
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
В Баку в начале сентября пройдет международная оборонная выставка ADEX
Атлантический совет анонсировал обсуждение меморандума о сотрудничестве ЕС и Азербайджана в энергетике
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично